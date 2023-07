El mal trago de Florentino Fernández con un Guardia Civil por pasarse de gracioso en un control

El cómico Florentino Fernández ha contado en Me resbala, el programa de humor que ahora emite Telecinco, un desconocido episodio que vivió hace años con un policía en un control en una rotonda.

Lara Álvarez, presentadora del formato, ha preguntado si a alguien lo habían detenido alguna vez y ahí Flo ha contado su historia: "No me han detenido pero me han pedido los papeles por graciosito".

El humorista tenía que actuar a las tres de la mañana en una discoteca de Valencia y en una rotonda la Guardia Civil estaba parando coches. Su productor, que iba con él, dijo que como les parasen igual llegaban tarde y justo les dieron el alto.

"Baja la ventanilla y dice buenas noches, dónde van, y digo 'qué pacha, la benemérita ahí haciendo su labor'. Se queda el tío así, todo serio, hace así mete el turulo de Star Wars y dice 'bájense del coche por favor'", ha contado poniendo voces.

Al final los bajó del coche y el productor le dijo "eres tonto, calla la boquita": "Justo hemos pillado al único que no me ha visto, que no me conoce".