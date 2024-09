Gonzo: "Hay gente que quiere ganar dinero a costa de la salud física y mental de los usuarios"

El mes de septiembre es el verdadero comienzo de año para la televisión. No hay campanadas pero en los primeros días del mes se va vislumbrando poco a poco cómo será la oferta de todas las cadenas de España.

Este domingo arranca en laSexta uno de los programas más longevos de la parrilla: el Salvados de Gonzo. Fernando González (Vigo, 1976) lleva desde 2019 al mando de uno de los espacios televisivos mejor vistos y más populares de la cadena desde que Jordi Évole lo estrenase en 2015.

Después de dar una rueda de prensa a los medios por Zoom, Gonzo atiende a El HuffPost por teléfono en una de esas mañanas de estreno en las que los presentadores de turno tienen que atender a 15 diarios a razón de 10 minutos por barba.

- Llevas ya unos años en Salvados, ¿notas que vives la actualidad a otro ritmo que cuando trabajabas en El Intermedio?

Sí, claro. Uno es un programa que se emite de lunes a jueves durante todo el año y el otro es un programa que se emite los domingos, en este 2024, entre septiembre y diciembre. Inevitablemente la forma de acercarte a la actualidad es distinta porque en uno hablas de lo que pasa en el día y en otro hablas de lo que pasa en el mundo.

- ¿Te gusta o más o menos? O simplemente te has adaptado.

No comparo con más o con menos. Yo disfruto. Cuando disfruto no pienso en si disfruto más o menos. Me lo pasé como un enano haciendo El Intermedio y me lo paso como un enano haciendo Salvados. Me pareció que tocaba el cielo y que había llegado a los más alto cuando hacía El Intermedio como periodista y reportero y ahora estoy en Salvados y es lo más grande que he hecho nunca. Compararlo... no sé, nunca lo he hecho. No he tenido que llegar a compararlo porque he sido muy feliz en El Intermedio y soy muy feliz en Salvados.

- En la rueda de prensa habéis comentado que queréis ir más allá que los grandes medios, ¿por qué crees que los medios no están en esas historias?

Primero, una cosa es que tengan cabida y otra cosa es que se profundice. Dicho esto, hostia, la historia de Mari se contó en los medios y sé de dos que profundizaron bastante. ¿Por qué creo que otras personas no hacen no sé qué? Me vas a permitir que la respuesta sea un poco jodida, Álvaro, pero pregúntale a esa gente, no me lo preguntes a mí. Yo sé por qué nosotros lo hacemos y te lo puedo decir y nos explayamos lo que quieras pero por qué otros medios no hacen lo que no hacen, pues no lo sé.

- Dime por qué lo hacéis vosotros.

Porque nos gusta hacerlo, porque creemos que hay que hacerlo y porque hemos tenido el talento, la suerte o lo que sea de que cuando se lo planteamos a su viudo, a su familia de sangre, a su hermano, a su cuñada nos dijeron "hostia, con vosotros sí" y no lo habían hecho en otro sitio. Es una historia buena, que tiene que saberse, que no puede repetirse, que es significativa de una realidad que se da y que la podemos contar con los protagonistas. Y si quieres que además te diga y como era en Galicia a mí me movía un poco más y me toca más los cojones lo que le pasó a esa chica pues también.

- ¿Hay alguna historia que se haya quedado fuera de esta temporada y que tengas la espinita?

En el cajón siempre hay historias porque hay muchas cosas que contar pero hay un momento en el que tenemos que decidir que es mejor sacar esta que esta otra. Hay historias que trabajamos de un año para otro, otras que trabajamos durante tres años, como el programa que emitimos de autismo. Es una realidad muy diversa la de generar cada programa de Salvados.

- En este primer programa habláis del acoso que sufrió una camarera de barco. ¿La premisa de esta temporada es ir de lo pequeño, de lo concreto, a lo que nos atañe como sociedad?

Es una fórmula que funciona y que nos convence porque nos parece más interesante conocer las consecuencias que tiene el tema. Por ejemplo, el terrorismo machista o el acoso laboral en barcos de alta mar, como quieras llamarlo, ese título si lo hablas por encima bueno pues te das cuenta de una realidad. Si escuchas lo que significa para la familia de una trabajadora que ha vivido eso y que ha pasado por lo que pasado entiendes mucho mejor lo que contamos después. Esto que acabas de ver y te ha puesto los pelos de punta le ha pasado a esta chica, a esta y a esta otra y todas trabajan en la misma empresa y además la empresa no hace gran cosa.

- Me viene a la cabeza el documental de Carles Tamayo que salvando las distancias creo que tiene algo en común: la impunidad de los agresores. Esta mujer pasó cuatro años de calvario, murió y no pasó nada, ¿cómo se puede explicar?

En el programa se explica y se explica por qué pasa en un barco en concreto pero también se explica por qué pasa en un barco, en otro, en otro y en otro. La impunidad es ensayo-error. Haces una cosa y no tiene consecuencias pues llega un momento que dices pues lo vuelvo a hacer. Lo hace uno, lo hace otro. Pasa hace 10 años, pasa hace cinco y no pasa nada. ¿Conclusión? Sensación de impunidad. En el programa se entiende muy bien cómo se llega a tener esa sensación.

- Hay otro tema importante que tratáis y que vendrá acompañado con un evento de cadena: los moderadores en las redes que tienen que ver cosas espeluznantes. ¿Qué sensación te queda después de grabar algo así?

La sensación que supongo tendrán quienes vean el programa. Un impacto brutal. Tener que parar de escuchar lo que estábamos escuchando porque afecta, pero sobre todo la satisfacción de haber podido hacer este programa y de haber podido contar en Salvados lo que vamos a contar. No son sólo moderadores, también vamos a ver cómo se encuentra una persona a la que contrató en su día Zuckerberg para diseñar las herramientas de protección al usuario. Uno de los 20 tíos que ha diseñado internet como lo conocemos se pasó una tarde entera para hablar de todo esto y cuando lo ves flipas porque está afectado personalmente.

Es muy útil lo que se cuenta en el programa, es muy bueno saber qué es lo que tenemos entre manos cuando tenemos un dispositivo. Qué es lo que quieren de nosotros y lo que buscan de nosotros los propietarios de esos dispositivos y ya te digo que no buscan nada bueno para nosotros.

- ¿Ha cambiado tu relación con las redes sociales desde ese programa?

Lo que ha cambiado es la forma en la que les hablo a mis hijos de las redes sociales. Eso sí. A mis hijos, a mis padres y a todo el que me he cruzado desde ese día. Antes tenía una alerta pero ahora tengo una alerta mucho más grande. Por eso la cadena se ha volcado con este programa. Ahora no es marketing, es brutal lo que se cuenta, es de llevarte las manos a la cabeza y de decir cómo puede estar pasando esto. Por favor que alguien haga algo porque es muy jodido lo que se escucha.

- ¿Qué le estás diciendo a la gente cercana?

Explico lo que he aprendido en el programa y luego que cada uno haga lo que le dé la gana. A mí me cuesta mucho más dejarle el teléfono a mi hijo si sé que va a ver Instagram, YouTube o TikTok. Insisto, hay que ver el programa. No puedo transmitir en dos respuestas lo que se cuenta ahí. Hay gente que quiere ganar dinero a costa de la salud física y mental de los usuarios de sus productos.

- ¿Afecta en lo personal meterse en estos asuntos tan turbios?

En el fondo me siento afortunado en ese sentido. Lo hablamos con el equipo cuando acabamos de grabar. La sensación de que llegamos a conocer cosas que la mayoría de la gente no sabe que condicionan nuestra vida. Con el paso del tiempo he ido aprendiendo que no me lo puedo llevar a la parte personal, que no me puede afectar porque no sería justo conmigo mismo ni es bueno para hacer mi día a día personal o laboral. Es sacar la parte positiva y aprender. Me siento privilegiado de poder contarle a mis padres y a mis hijos ciertas historias que mucha gente no se entera hasta que no ve el programa.

- ¿No tener entrevistas a políticos al uso es una declaración de intenciones?

La historia de Mari tiene mucho que ver con la política. Trabaja en una empresa que se llama CSIC, organismo público. En el Consejo de Administración de ese organismo hay representados cuatro ministerios distintos. Es que eso es política. Igual lo que hemos renunciado es al politiqueo. En esta temporada habrá políticos importantes en el programa pero lo que van a hacer y para lo que les hemos traído es para hacer más política que politiqueo. Ya lo vimos el año pasado. Tuvimos a Junqueras y a Page y no fue para sentarnos a hablar y yo hacer preguntas y ellos responderlas. Responden a ciudadanos que suelen preguntar por cosas que son las consecuencias de la política de verdad, que es esto cómo me afecta a mí. La idea la mantenemos. Nos gustó hacer el ejercicio, prepararlo, hacerlo y gustó a los espectadores.

En principio, si hay algo de políticos, como dices tú, este año la idea será la misma. Si quieren venir para ver si son capaces de soltar su argumentario y esquivar las preguntas capciosas o repreguntas de un presentador... hostia pues igual les hacemos un favor a ellos y no al espectador, que es a los que queremos hacerle el favor trayendo a un político al programa.