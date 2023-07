Graba en vídeo su primera vez montando en avión y se convierte, por razones obvias, en todo un éxito

El usuario de TikTok @jorgeluismansilla compartió hace unos meses su experiencia montando por primera vez en avión y esa publicación ha roto todos los registros de la red social china con más de 2,1 millones de reproducciones.

El hombre graba justo el momento del despegue y, mientras el avión se eleva se va escuchando de fondo todo lo que va diciendo: "Es muy rápido. Ay no, la puta madre. No, no, no. Muy rápido".

Ya cuando el avión se estabiliza empieza a decir, de nuevo, que es "muy alto" y que "la puta madre que lo parió". Otra persona, a su lado, le dice que no mire por la ventana por si acaso.

"No me lo puedo creer", dice ya entre risas. "Encima está subiendo cada vez más", añade mientras le comentan que se relaje, algo que parece que no consigue.