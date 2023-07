Graban lo que ha hecho Abascal justo antes de subir a hablar tras la debacle electoral de Vox

Vox ha sido el gran perdedor de la noche electoral. El partido de Santiago Abascal se ha hundido en las elecciones generales del 23-J tras perder 19 escaños con respecto a los últimos comicios y ha pasado de 52 diputados a 33.

Con estos resultados la ultraderecha no suma con la derecha y, salvo milagro, no habrá gobierno. Abascal ha dado explicaciones ante los suyos y ha tirado de ironía para felicitar a Feijóo "por ganar las elecciones como quería y sin depender de Vox, como quería".

Ha llegado a hablar el líder de Vox de encuestas "manipuladas que ha llevado a algunos a vender la piel del oso antes de cazarlo".

"Y eso ha llevado a la desmovilización, a repartir ministerios, a no acudir a debates... Hemos visto a los medios afines al PP apelando al voto útil, perjudicando a la suma y 'demonizando' a Vox", ha señalado.

Antes de este momento, las cámaras de la Cope han captado un curioso momento que está dando que hablar en Twitter y es que, según se ha escuchado en boca del propio Abascal, no estaba pensado que fuese él el que diera explicaciones.

"No, yo no iba a subir. Pero esto no estaba decidido. ¿Ese medio es nuestro?", se le ha escuchado decir a Abascal mientras preguntaba por el resto de miembros de Vox para subir todos juntos.