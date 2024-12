Hablan las presidentas de la Queens League: Noe, Espe y Totakeki hacen balance de la liga de Piqué

En 2022 el exfutbolista Gerard Piqué decidió darle un meneo al mundo del fútbol y creó, junto a streamers como Ibai o Spursito, una competición con 12 equipos llamada Kings League que se jugaría los domingos.

Un año después, en 2023, llegaría la Queens League, la versión femenina de dicho formato cuyos partidos se juegan los sábados y con las mismas reglas que su versión masculina.

Para analizar este año largo de vida, Noe9977, Totakeki y Espe, presidentas de Ultimate Móstoles, Saiyans y Olimpo respectivamente hablan para El HuffPost de cómo ha sido la implantación, de si se le da la misma importancia que a la Kings y hasta de cómo llevan ellas estar en el foco mediático de un deporte tan pasional como el fútbol, aunque se juegue con cartas.

Noelia San Martín, conocida como Noe 9977, es la presidenta de Ultimate Móstoles. Ella lleva desde el minuto uno en el proyecto ya que su pareja, el también streamer DjMariio, es el presidente del equipo masculino.

Cuenta al teléfono que reconoce que le hubiese gustado que las dos competiciones —masculina y femenina— hubiesen empezado a la par pero es consciente de que "hay que probar parte del producto para ver cómo funciona". "Pero muy guay. Por parte de todos, los y las presis, tuvo buena acogida", añade.

El caso de Mercedes Silva, conocida como Totakeki, es distinto porque prácticamente acaba de llegar al proyecto. La streamer gallega ha llegado a Saiyans, el equipo de The Grefg, para sustituir a Anna Luna —Lluna Clark—, que a su vez ha partido a la Queens League Américas para ponerse al mando de West Santos. Sí, también hay mercado de fichajes de presidentas.

Reconoce Totakeki que aún sigue "asimilando" la llamada de The Grefg para ponerse al frente de la sección femenina de Saiyans y que de la competición sí había visto algún que otro partido. Ella, además, juega a fútbol —al de 11 contra 11— y afirma que lo que más le ha costado es aprenderse todas las reglas de este nuevo formato. Eso sí, remarca que lo importante es que se lo está pasando bien.

Viaje inverso ha hecho Espe Borrás que ha cambiado Sevilla por México y ha pasado de ser presidenta de Aniquiladoras, el equipo de Juan Guarnizo, por Olimpo, cuyo presidente es el jugador de fútbol mexicano, ex del Real Madrid, Javier Hernández Chicharito.

La implicación de Espe por el proyecto es tal que va por su segunda mudanza en poco más de un año: de Sevilla a Barcelona y de la ciudad condal a México, donde parece que se ha aclimatado casi del todo pese a algún paso por el hospital a cuenta de la comida y algún que otro problemilla por la altura que "se nota al hacer deporte".

"Haber sido pionera en un proyecto tan diferente y tan nuevo dice mucho a nivel personal y profesional. El balance es muy positivo en todos los aspectos. Entrar en la Queens me ha permitido cambiar mi vida", explica.

Evolución de la Queens

Arrancar una competición femenina en lo que siempre ha sido un deporte de hombres cuesta pero poco a poco las audiencias de la Queens League se van asentando gracias al trabajo de presidentes, presidentas y sobre todo jugadoras.

Para Noe "son el mismo producto, la misma idea, pero no es el mismo producto". Se explica: "Al final se dedica más tiempo, no más importancia pero sí más tiempo, a Kings que tiene un poco más de visibilidad y más números, no sé si a lo mejor por ser domingo, que la gente los sábados suele estar más ocupada. Importancia es la misma pero igual hay menos salseos entre las chicas que con los chicos. No quiero decir que es menos importante porque no lo es. Aunque es el mismo producto y la misma idea no llega a ser del todo porque no tenemos mundiales y otras competiciones. Se le da más énfasis yo creo que por eso".

Una queja muy generalizada, sobre todo al poco tiempo del nacimiento de la Queens League, es el poco protagonismo que tenía la competición en los programas que se emiten en Twitch antes y después de las jornadas.

Si no habláis de Queens no sé qué pinto aquí Totakeki

La propia Noe, Mayichi —presidenta de 1K, el equipo de Iker Casillas— y muchas otras se han quejado de que no se hablaba de la liga femenina y sí de la masculina. Algo que, como explica Totakeki, "está empezando a cambiar".

"Yo hice una crítica. Sólo se estaba hablando del mundial, sintiéndolo mucho son dos horas de una llamada donde sólo está hablando el Kun Agüero y cuatro más y digo bueno pues si no habláis de Queens no sé qué pinto aquí. Me interesa pero no a un nivel de estar dos horas en llamada para esperando para hablar", explica Totakeki.

Sin embargo, en México, reconoce Espe, que ya no está tan pendiente de los programas de España, que se habla más de la Queens League que de la Kings League: "La Kings sólo se ha tratado para hablar de la World Cup Nations".

"Nos pegamos más palos que en España. Hay muy bien rollo, mucha confianza y aquí siento algo bonito que a nivel de audiencia no hacen tanta diferenciación entre Kings y Queens", cuenta Espe.

Dice la sevillana que en México "estamos todos metidos y ya está, somos presidentes del mismo proyecto así que yo aquí me siento muy bien": "Tengo amigos de antes y creas buena relación al verte todas las semanas. Aquí hay palos cada dos por tres, se insulta todo el mundo y a los árbitros el triple. Ahora estamos viviendo lo que vivíamos al principio en España, que era un desastre".

Noe pone sobre la mesa que es normal que a veces los presidentes den más juego en estos programas porque ellos se conocen desde hace mucho tiempo y tienen la confianza suficiente para lanzarse pullas, algo que todavía en la Queens League no existe.

"Se basa en que los presis se conocen entre ellos desde hace muchos años entonces hay mucha más confianza y libertad para hacerse bromas. A mí me cuesta más soltar una broma porque no las conozco y no sé cómo les puede sentar", explica la presidenta de Ultimate Móstoles.

Los presis se conocen entre ellos desde hace muchos años entonces hay mucha más confianza y libertad para hacerse bromas Noe 9977

Totakeki, que vive a caballo entre Galicia y Barcelona, de momento le tira mucho la tierra y no se quiere mudar, reconoce que no ha tenido tiempo de conocer a las otras presidentas pero "por mi parte está bastante bien".

"El salseo viene dado por el público. En Saiyans siempre va a haber personas que se piquen con la anterior presidenta. Paso de todo eso, me da igual, vengo aquí y hago mi trabajo lo mejor que puedo", dice sobre Lluna Clark, que salió de manera abrupta del equipo de The Grefg y poco después se marchó a la Queens League Américas.

Toda la presión

Estar a la sombra de creadores de contenido muy seguidos como DjMariio, The Grefg, Juan Guarnizo o Ibai Llanos, juntos superan los 100 millones de seguidores, puede ser un hándicap a la hora de tomar decisiones en los equipos femeninos porque cualquier mala decisión puede suponer una oleada gigante de comentarios de todo tipo.

Reconoce Noe que compartir equipo con DjMariio "es muy guay" porque se nota el cariño de la gente en cualquier rincón de España pero "sí que es verdad en el mundo del fútbol cuando las cosas van muy bien eres la mejor pero cuando van mal tienes que aguantar comentarios que bueno. En un minuto puedes ser la mejor o la peor presidenta".

Señala también Noe que lo que tiene esta competición es que muchas veces el factor suerte influye más de lo deseado y una carta —cada equipo tiene una que puede usar durante el partido con premios como un penalti o un gol doble— puede cambiar por completo el devenir de un partido: "Esta competición una carta puede decantar un partido así que no es tu culpa porque es el azar. Hay que tener cabeza fría y ver a qué comentarios hacer caso".

Es bonito vivir lo de levantar un fandom de nuevo Espe

Espe está ahora en el proceso de crear afición, algo que ya sabe cómo se hace porque levantó una importante afición en Aniquiladoras, donde ganó la Queens Cup en Málaga ante miles de personas.

Ahora reconoce que "poco a poco" van llegando aficionados. En su caso Chicharito sigue en activo aunque mermado por las lesiones: "Hay mucho fandom de Javi [Chicharito] que tiene millones de seguidores pero que lo siguen más a nivel personal. No hay tanta gente enganchada a Olimpo, sí hay pero no tantísima. Es bonito vivir lo de levantar un fandom de nuevo".

El futuro

La competición que montó Gerard Piqué se sigue expandiendo por el mundo. Una vez implantada en Italia, Américas y Brasil tiene la intención de llegar a Estados Unidos y a Francia, entre otros países.

Para las tres presidentas, el futuro de la competición es brillante y aunque la audiencia se ha estabilizado y es algo menor que en los inicios, las aficiones se van asentando y el universo Kings y Queens ha crecido mucho gracias a los presidentes, presidentas y a los propios deportistas ya que muchos de ellos se han pasado al mundo streamer y se están ganando la vida con eso.

"La Kings en cuanto nace, en enero de 2023, es un proyecto que explota a todos los niveles. La final four se hace en un Camp Nou lleno yo chuté dos penaltis, fue algo increíble. Fue muy bonito de vivir", cuenta Espe desde México con nostalgia pero con la sensación de que se vienen muchas cosas y muy buenas.

"Ahora mismo está estabilizada. Al final muchos jugadores hacen stream y eso acerca a la gente. Eso atrae mucho. Si hay algo bueno de la competición es que los presidentes son streamers y si alguien sigue a un streamer lo ve haga lo que haga. Hacerlo más internacional seguro que le da un impulso", comenta Noe.

La presidenta de Ultimate Móstoles tiene un gran recuerdo del mundial que se celebró en México, país en el que estuvieron dos semanas jugando con equipos de numerosos países: "Ir a México a jugar el mundial y juntarnos con los equipos de allí me gustó muchísimo y quiero pensar que eso va a ir a más con los nuevos formatos".