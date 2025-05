A muchos les estalla la cabeza con "el ticket más lioso" visto nunca: lo preocupante es que sienta precedente 

Es un clásico que en los menús del día, abajo, figure un mensaje en el que se avisa de que lo que incluye el precio. Es el tradicional: "Pan, postre, bebida y café".

Pero el usuario de TikTok @julyaviles ha compartido, desconcertado, lo que le ha pasado en un restaurante donde le han dado el ticket "más lioso" que ha visto nunca.

"Es el ticket más lioso que me han dado en un restaurante. Me cobraron el agua, me metieron el agua", señala mientras su compañero le enseña que en el menú figuraba el mensaje "pan, agua, copa de vino o cerveza". Que aparezca la "o" y no la "y" lo cambia todo. Es decir, de esas cuatro cosas hay que elegir una y entre esas opciones meten también el pan, que es algo poquísimas veces visto.

"Es una de las cuatro a elegir. Está bien", admiten, aunque les sigue generando dudas el asunto: "Entonces, claro, en el ticket no nos cobraron el pan. Cobraron el agua. ¿Y en qué se basa esa decisión? Es un poco raro eso. Yo nunca lo había visto, es la primera vez".

"Eran dos postres, pedimos sólo uno. Detalle de decir: no te cobro el café porque has pedido solo un postre... Puedes hacer un vídeo de la importancia de saber los signos de puntuación. Es muy lioso. ¿Porque si yo quiero que me cobres el pan y no el agua? No es muy entendible", insiste.

En las reacciones una persona avisa: "Te cobrarán lo más caro seguramente como en las ofertas 😂😂".