La sincera despedida de la hija de Jesús Quintero a José Mujica que está conquistando el corazón de todos

Las reacciones a la muerte del expresidente de Uruguay José 'Pepe' Mujica no han cesado. Desde que se conociera a última hora de este martes la noticia de su fallecimiento a los 89 años tras una larga batalla contra el cáncer de esófago que padecía, los homenajes a su figura y a su trayectoria se suceden.

"El cáncer me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta. Estoy condenado, hermano. Hasta aquí llegué", aseguró con templanza el exdirigente uruguayo en un mensaje en el que ya anticipaba su final.

Aunque Mujica hiciera esa despedida a principios de año, la noticia de su muerte ha causado impacto en todo el mundo, especialmente entre los países de habla hispana.

Uno de los mensajes más bonitos que se ha compartido en la red y que más repercusión han tenido ha sido el de Lola Quintero, la hija del mítico presentador Jesús Quintero, conocido como El loco de la colina.

"Y volvió el silencio. Mi padre, Jesús Quintero, entrevistó a Pepe Mujica en los 90. Dos locos cuerdos, que nunca se dejaron dominar por el miedo. Adiós, Pepe", ha escrito en su perfil de X, junto a un vídeo de un fragmento de la entrevista que le hizo su padre para el programa El perro verde.

En ese fragmento que ha colgado, el presentador le preguntó a Mujica por quiénes son los enemigos de la vida. "Los miedos que llevamos dentro", respondió él. "¿Tus fantasmas?", insistió Quintero.

"Miedos a ser pobres, a no tener, miedos a la incertidumbre. La acumulación genera miedos, cultura de miedo", añadió el expresidente uruguayo. Quintero, de nuevo, quiso aclarar sus palabras con un resumen afirmando "miedo al miedo". "Exacto, algo así, miedo al miedo, civilización del miedo", finalizó Mujica.

El tuit de Quintero se ha hecho viral con más de 263.000 visualizaciones, 11.000 me gusta y 2.000 compartidos.