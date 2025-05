La respuesta del filósofo José Antonio Marina a si todas las opiniones son respetables que vuelve a verse sin parar

El filósofo José Antonio Marina dio una razonada respuesta hace unos años a la pregunta de si todas las opiniones son respetables que periódicamente se comparte masivamente. En los últimos días está volviendo a ocurrir.

Marina hizo esas declaraciones en unas jornadas organizas por eldiario.es y ahora la usuaria de X @NoaGresiva las ha recuperado con gran éxito, hasta el punto de que en apenas dos días superan los 9.000 'me gusta'.

"Yo a mis alumnos de posgrado en la Universidad de Filosofía les pregunto lo siguiente: '¿Es verdad que todas las opiniones son respetables?'. Y me dicen que sí. No. Lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión sin que haya una inquisición", reflexiona.

"La respetabilidad de las opiniones depende del contenido de las opiniones. Y puede haber opiniones estúpidas, opiniones blasfemas, opiniones injustas, opiniones racistas... No, no. Respete usted mi opinión. La respeto o no la respeto, depende de cómo sea su opinión", avisa.

En las reacciones, una persona señala: "Este hombre es la persona más lúcida de nuestro país. Maestro Marina". "Hay opiniones que no se pueden respetar, bastante tienen con poder expresarlas", añade otro.