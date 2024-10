Hace esto en su casa y el motivo por el que le regañan sus vecinos es para muchos surrealista

Cada persona tiene sus hábitos y sus manías, y eso hace que vivir en comunidad no sea siempre una tarea sencilla; y mucho menos si la tolerancia, la comprensión y el respeto brillan por su ausencia, algo que pasa en muchas comunidades de vecinos.

Bajo este marco, la tuitera Julia (@juliagcastilla) ha contado a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, el motivo por el que la han regañado unas vecinas de su comunidad.

"A mí me riñeron unas vecinas porque 'se me oye bajar por la escalera a las ocho de la mañana'. Bueno, señora, tengo clase y no hay ascensor, no voy a ir descalza", ha comentado la tuitera.

Una confesión que ha alcanzado las alcanzado las 264.000 visualizaciones y los 13.000 me gustas y que ha sido fruto de una cita al tuit que ha abierto la veda para que la comunidad tuitera se lance a narrar los conflictos con sus vecinos.

"Una vecina me ha llamado la atención por secarme el pelo con secador a las 22:30. En mi casa", ha relatado la tuitera Laeme (@_Laeme_) en el tuit primogénito, el cual lleva ya 3,8 millones de reproducciones y 93.000 me gustas.

"En mi comunidad querían prohibir tirar de la cadena por la noche"; "Mi vecino llamó a la policía porque pisábamos demasiado fuerte el suelo"; "A mí me pidieron que no encendiese el microondas a la noche porque les despierta", han contado algunos tuiteros.