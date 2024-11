Indignación por este descubrimiento en un bazar chino: "¡Nos han copiado!"

El usuario de TikTok Josito Gabarri (@josito.gabarri) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando con una mezcla de indignación y humor cuál es el descubrimiento que ha hecho al entrar a un bazar chino.

"Estamos en los chinos. ¡Esto es inadmisible! Que nos copien el flamenco, que les guste el flamenco, que toquen la guitarra -y lo hacen bien-, que bailen, que les gusten los vestidos de gitana, que les guste el aceite de oliva...", ha comenzado el usuario.

Tras su enumeración de las cosas que las personas chinas disfrutan de la tradición española, el creador de contenido, quien está caminando por los pasillos del bazar, ha girado la cámara para enfocar su nuevo descubrimiento.

"¡Nos han copiado los hinojos! Han hecho hinojos de plástico. ¡Esto es inadmisible!", ha exclamado el creador de contenido, mostrando un gran ramillete de hinojo de plástico que se vende en la tienda.

"Me esperaba cualquier cosa pero lo de los hinojos me han matao' JAJAJA Me meo"; "Dentro de poco en los restaurantes chinos... arroz con hinojos", han sido algunos de los comentarios del vídeo, que ya lleva 615.000 visualizaciones y 43.600 me gustas.