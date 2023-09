Indignación por lo que le han hecho a un agricultor en su olivar

Las redes sociales, especial Tik Tok, se ha volcado con lo que le ha pasado al agricultor y usuario de esta red social @elpalleter. "Os voy a enseñar aquí un caso que nos ha pasado", asegura este trabajador del campo en el vídeo.

Entonces muestra como alguna persona ha talado todos los olivos que tenía plantados: "Esto es un finca que llevamos hace poco tiempo, desde hace unos 8 meses, y ahora está arruinada por completo. Esto es incalculable por el trabajo, el abono y todo lo que se ha gastado aquí para levantar esta finca".

El agricultor ha contado que este sábado se pusieron en contacto con él para decirle que fuera rápido a la finca porque había sufrido daños muy grandes. "Nosotros pensamos que no iba a ser para tanto y la sorpresa fue llegar y encontrarnos con esto", reconoce.

"Haya sido la persona que haya sido es de ser un cobarde o estar desequilibrado porque otra persona no lo hace. Yo no lo entiendo y el daño sigue y sigue y sigue hasta el final del olivar", ha explicado, detallando que no esto no lo han hecho un rato por mucho que hayan ido varias personas usando motosierras.

"Además, tenemos 1 carretera ahí al lado, que no se han cortado un pelo. No sé si en contra mía, en contra del dueño de los olivos porque esta finca la llevamos en arrendamiento, pero se puede ver el daño", ha proseguido, enseñando como habían cortado un olivo por el tronco y terminando por decir que incluso habían cortado unos 60 olivos.