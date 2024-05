Una desconocida le manda esto tras un viaje en Blablacar: no deja de compartirse y con razón

La usuaria de TikTok Nerea Vázquez (@neereeavazquez) ha contado una enternecedora historia que ha vivido mientras compartía coche a través de la plataforma Blablacar, lo que la llevó a conocer a señora que, al terminar el trayecto, le mandó un audio que ha conmovido las redes.

Después de pasar cinco horas juntas durante el trayecto que compartieron en Blablacar, la señora, quien antes de empezar el viaje era una completa desconocida, se despidió de la creadora de contenido con un mensaje de audio muy cercano, en el que le agradecía el tiempo compartido y le deseaba una bonita vida.

"Bueno bonita, ya me despido, deseando que hayas pasado una buena comida con tu familia, la leche frita de tu abuela, todo lo que ha hecho mamá... Un saludo para todos. Aunque hayamos compartido sólo unas horas de nuestra vida, a mí me ha enriquecido conocerte, querida. Eres un cielito, sigue así, y que te vaya muy bonita la vida. Adiós y hasta pronto", ha sido el mensaje completo.

Al recibirlo, la creadora de contenido no ha podido resistirse a compartirlo en su red social, mostrándose conmovida por la actitud y el trato de la señora. Y no es la única, ya que el vídeo cuenta ya con más de 171.600 me gustas.

Además, en la sección de comentarios los usuarios han relatado algunas historias similares que corroboran que hacer uso de esta plataforma puede servir, a veces, para crear vínculos entre los pasajeros.

"Yo llevo muchísimos años haciendo Blablacar, y he hecho amigos, he conseguido trabajos y mucho más. Me encanta por el tema social que también conlleva. Aprendizajes impartidos y también recibidos", ha comentado un usuario.

"Ay, yo acabé en un Blablacar abrazada a una señora llorando como una magdalena", ha explicado otra usuaria de la red social. Incluso para el amor ha habido tiempo en algunas ocasiones: "En un Blablacar que yo puse se enamoraron dos".