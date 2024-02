Indignación total con lo que le ha pasado al pedir un café en un restaurante después de una comida

Ir a comer a un restaurante y acabar tomando un café después del postre es el abecé de cada comida. La inmensa mayoría se terminan así, sin importar lo más mínimo que sea un día entre semana o sea un día festivo.

Sin embargo y en algunas ocasiones, las menos, desde el local te dificultan tomarte el café, te obligan a tomártelo rápidamente en pocos minutos o directamente te impiden hacerlo por tener el siguiente turno lleno.

Esto último le ha pasado a la escritora y usuaria de X Ció Lerma, que ha contado con un tuit lo que le ocurrió cuando fue a pedir un café en un restaurante después de comer. Lo ha hecho narrando la conversación que mantuvo con un trabajador del local.

Desde el restaurante, según ha relatado, le dijeron que no hacían café, a lo que ella preguntó si esto se debía que no funcionaba la máquina. Esta fue la respuesta que le dieron: "Sí, pero como el restaurante está lleno y hay gente que está esperando mesa, no hacemos café".

Lerma se ha quejado amargamente y ha avisado de que no iba a volver a comer a ese restaurante: "Y se queda tan ancho. He alucinado con la poca vergüenza. No vuelvo".