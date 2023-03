Informan a Jorge Jurado, Currito en 'Los Serrano', de que salió en 'Los Serrano' y su respuesta es ÉPICA

Jorge Jurado ha formado parte de una de las series más míticas de la historia de España: Los Serrano. El actor, que ahora se abre camino en el mundo de Twitch con un canal donde ya tiene más de 14.000 seguidores, ha protagonizado un momentazo que se está viralizando en TikTok.

"Tú no te acordarás porque eras pequeño pero salías en Los Serrano", le dice un usuario en el chat de Twitch.

Su reacción ha sido tan épica que está siendo muy viral en TikTok donde tiene más de 100.000 'me gusta'. "No me acuerdo. No me acuerdo de nada. Sí, sí. Prácticamente amnesia. Me acabo de quedar, bueno, da igual. Estoy flipando pero bueno", ha dicho el creador de contenido en tono irónico.

El vídeo en cuestión tiene más que 1,3 millones de visualizaciones en TikTok con numerosos comentarios maravillosos del estilo: "Claro, no se acuerda porque fue un sueño de Resines", "en plan, narraba yo la serie pero no me acuerdo de nada no" y "porque fue un sueño curritiii".