Javi Gómez Noya anuncia su retirada tras 26 años como triatleta profesional 

El triatleta español Javi Gómez Noya, plata olímpica en Londres 2012 y cinco veces campeón del mundo, ha anunciado este miércoles a sus 41 años que se retira del deporte profesional tras 26 de carrera profesional.

Gómez Noya ha reconocido que llegar a tomar este decisión no ha sido fácil porque, según ha confesado, todavía le encanta entrenar a diario, pero que ha sido su cuerpo el que está sufriendo por asimilar la carga de entrenamiento que sabe que necesita para competir al más alto nivel.

"Lo he llevado al límite durante muchos años y he tenido una carrera que ni en mis sueños más locos podría haber imaginado así que creo que es momento de seguir disfrutándolo pero con un poco menos de intensidad y estrés", ha añadido.

Gómez Noya no ha descartado que se le vea en alguna carrera más durante este año, pero sí en aquellas que son de "altísimo nivel". "Estoy muy agradecido a la PTO por la posibilidad que me ofreció para competir en las T100 y os aseguro que he intentado con todas mis fuerzas estar preparado pero por un motivo u otro no ha podido ser posible", ha informado.

Además, ha enumerado que primero, antes de la prueba de Miami, una enfermedad le privó de llegar a su mejor nivel, luego fue la muerte de su madre la que llegó cuando estaba en Singapur y diversas lesiones le privaron de estar en Londres o de rendir bien en San Francisco. "Hice todo lo que pude pero no ha funcionado así que es momento de dar un paso atrás y tomármelo con más calma", ha sentenciado.

Finalmente, Gómez Noya ha agradecido el apoyo que ha recibido durante toda su trayectoria profesional, que ha definido como "un viaje increíble".