Jesús Calleja muestra su preocupación y es muy sincero a la hora de hablar de la inmigración 

El aventurero y presentador de televisión Jesús Calleja ha dado una entrevista al portal Outdoor de Telecinco en la que ha repasado, entre otros temas, el asunto de la inmigración y se ha sincerado contando su historia personal.

El conductor de Volando voy o Planeta Calleja ha recordado que en su familia no siguen "un patrón convencional", ya que su hijo, Ganesh, es un niño que adoptó de Nepal hace 29 años, cuando tenía 7 años. "Ahora está en pareja con una mujer de León y tienen un niño. Además, él trajo a su hermana y a su amigo. Somos una gran familia", ha relatado.

Calleja, entonces, se ha quejado de la intolerancia que hay en la sociedad: "Aprovecho para decir que vivimos unos tiempos convulsos en los que pensamos que la gente inmigrante viene a hacer el mal, a quitarnos el trabajo, cuando en verdad, menos mal que están".

"Si no es por ellos a ver cómo íbamos a vivir como vivimos, cómo íbamos a cubrir trabajos que ya no queremos nosotros, porque tenemos un estatus de trabajo y no quieres bajarlo. Las profesiones convencionales tienen problemas, los empleadores no encuentran gente y ellos suplen muchos trabajos", ha añadido.

El presentador ha aclarado que no es una cuestión política y sí de humanidad. "Es importante que entendamos que somos iguales, tenemos los mismos cromosomas y estamos constituidos de la misma manera. No podemos prejuzgarnos por un país, por una religión, por una condición sexual, por un color, etc. Las grandes guerras vienen dadas exactamente por lo mismo, la humanidad comete siempre los mismos errores", ha explicado.

Además, ha recordado que él ha visto todo con sus propios ojos al estar continuamente de viaje por todo el mundo. Calleja, entonces, ha sentenciado que a ver cómo le dices que no emigre a un chico de África que "quiere tener un futuro, pero que ha nacido en un país que está en conflicto, en guerra, o que él es gay y en su país lo meterían en la cárcel si simplemente tienen la sospecha".

"¿Tú qué haces? Intentarás irte a otro sitio y si eres un padre de familia igual, querrás llevártela a otro sitio. Pongámonos al menos en esa perspectiva: nadie se va de su país porque está bien. Si alguien se va lo hace renunciando a tus raíces, a tu pueblo, a tu familia y amigos, y eso es lo más difícil que un ser humano puede hacer. Y si lo haces imagínate hasta dónde te han presionado", ha afirmado rotundo.