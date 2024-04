Jorge Sanz usa estos términos tan claros para hablar de lo que está pasando con la política en España

El actor Jorge Sanz ha ofrecido una entrevista en el programa de 3Cat, Col·lapse, en la que no ha dudado en hablar con total sinceridad de lo que piensa de la política española actual.

Al ser preguntado por cómo ve la situación política actual, el intérprete ha destacado que él la vive "desde fuera". "A mí me hace mucha gracia. He aprendido a vivir fuera de la política", ha añadido.

"Yo recuerdo una época en la que la vida social de España era otra. Eran los artistas, los escritores, gente de todo tipo, pelaje y color político hablando y discutiendo. Había unos debates en televisión bestiales y todo tenía mucho peso", ha señalado.

Jorge Sanz ha asegurado que, en la actualidad, "la vida social de este país es la política", antes de pasar a recordar lo que solía ocurrir hace unos años.

"Nada más que se habla de la política y de los políticos. No se habla de lo que estará haciendo ahora Gabino Diego o hay un debate en televisión al que van David Trueba y Gabriel Rufián a hablar de no se qué", ha explicado.

"No, ahora ya es otra cosa. Política, política y política. Y yo creo que la ponzoña da rédito político. Esto de tirarse al barro fideliza a tu gente. El odio es muy nutritivo. Hay gente que la promueve. Yo ya no, me gusta reírme y me gusta otra cosa", ha sentenciado.