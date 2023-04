José Mota cuenta la que le hizo una señora en un restaurante tras pedirle una foto mientras comía 

José Mota ha estado en Lo que tú digas, el podcast de Álex Fidalgo, y ha hablado de cómo es su relación con la gente. El humorista, integrante de Cruz y Raya, uno de los dúos más míticos de la historia de la televisión en España, ha contado alguna que otra anécdota con la gente que se le acerca para pedirle una foto.

Primero ha hablado de su relación con los taxistas, para los que sólo tiene buenas palabras por lo bien que lo tratan cuando hace uso de sus servicios pero no siempre es así.

El cómico ha explicado que, a veces, la gente puede pasar rápidamente del amor al odio si el encuentro entre ambos no es como ellos habían imaginado. Para ello ha puesto el ejemplo de lo que le pasó con una señora en un restaurante mientras se comía una sopa.

"Del amor al odio se pasa instantáneamente. Hice el cansino histórico precisamente por experiencias en ese tipo. Me acuerdo de estar tomando una sopa y llegó una señora y tenía, me acuerdo perfectamente, tenía la cuchara cerca de la boca para tomar y me hizo así [gesto de bajar la mano]", ha empezado contando.

Después, la señora empezó a decir: "Míralo, pero mira quién es, mira quién es, míralo. Hazte una foto con nosotros". Él le dijo a la señora que por favor se esperase un momento a terminar de comer: "Digo señora termino de comerme la sopa, termino de comer que no tardo nada y me hago la foto. Y fue instantáneo 'ah, pues mira, qué se habrá pensado. No déjalo'".

"Fue instantáneo del amor al odio", ha apostillado antes de decir que la mujer no quiso hacerse una foto con él. "Pero que sí me la hago pero acabo de comer. Y me hizo tanta gracia de ese o haces lo que yo te digo ahora y en este momento lo que yo quiero o ya no eres el que yo pienso. Eso afortunadamente es el 0,00001%. La gente suele ser amable por la experiencia que yo tengo, sí", ha sentenciado.

"A esa señora cuando le hablen de José Mota dirá un gilipollas", le ha dicho el presentador entre risas.