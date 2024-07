Juan del Val hace esta referencia a Ayuso y muchos saltan corriendo

El escritor Juan del Val ha hecho saltar a muchos usuarios tras una referencia que ha hecho sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en el podcast El Sentido de la Birra, Del Val ha dejado claro que él "siempre" será "muchísimo más crítico con quien manda, "coincida más con él o menos" en su ideología.

"Pero yo seré muy crítico siempre con Ayuso más que con el líder de la oposición en la Comunidad de Madrid. Y seré muchísimo más crítico con Sánchez que con el líder de la oposición a nivel estatal. Siempre", ha garantizado.

"Lo que la gente muchas veces no tiene muy claro es que cuando manden los otros me pasará exactamente lo mismo. Y habrá algún paleto que seguramente me diga que soy muy de derechas o que sea muy de izquierdas porque apoyo a uno u a otro", ha avisado.

"En ese sentido cuando yo hablo en El Hormiguero digo siempre, o aproximadamente, lo que pienso. Y siempre seré muchísimo más crítico con el que toma las decisiones, al que creo que hay que exigirle. Eso tiene que ver con mi manera de pensar, pero sobre todo con mi manera de ser. Y no digo que eso esté bien. Estoy contando lo que a mí me pasa", ha puntualizado.

En los comentarios, un usuario dice: "Seré más crítico con Ayuso?? 😂😂😂Pero no hoy, mañana si eso... Estoy por oírle decir algo de ella". En el mismo sentido, otro señala: "Pues de momento te he escuchado muchas críticas hacia el presidente gobierno que me parece legítimo, pero en cambio ninguna contra Ayuso".