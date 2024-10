Karlos Arguiñano habla con preocupación de lo que ocurre cada vez más en los hogares españoles 

Karlos Arguiñano ha dedicado uno de sus soliloquios en Cocina Abierta, su programa de cocina diario en Antena 3, para hablar de un problema cada vez más presente en los hogares españoles: lo poco que se cocina.

Ha contado el cocinero que sus amigos le agradecieron hace poco su labor porque "cada vez se cocina menos": "No vamos a perder la personalidad. Lo de cocinar va a ir a misa. Los que cocinen siempre van a ser más sanos y más felices".

Sobre comprar comida a domicilio ha señalado que no está en contra si un día "tienes cosas concretas que hacer" pero que todos los días "no os va a ayudar en nada": "Se cocina en un voleo. Teniendo los ingredientes esto es coser y cantar".

"¿Quién no tiene una cebolla, un calabacín, un puñado de arroz, un caldo? No sé. Luego has ido al mercado y has comprado queso, unas espinacas frescas y al final... teniendo los ingredientes os vais a dar cuenta de que esto es nada", ha zanjado el cocinero.