La astronauta Sara García comparte el mensaje que le ha dejado una mujer adulta: dice mucho

La bióloga molecular y candidata como astronauta por la Agencia Espacial Europea para viajar al espacio, Sara García, ha compartido en su perfil de X, la antigua red social Twitter, el bonito mensaje que ha recibido por parte de Lili, un a mujer adulta que es seguidora suya.

"Sara, que sepas que todas las mujeres adultas que, por una u otra razón, quisimos estudiar una carrera científica y la vida no nos permitió ni siquiera ir a la universidad, te acompañamos en este camino precioso hacia las estrellas", le ha escrito esta mujer como respuesta a una de sus publicaciones.

Además, Lili ha querido seguir dejándole unas cariñosas palabras en su confesión: "Eres una inspiración para muchas de nosotras que ya no somos unas niñas. Te mandamos toda la energía que tenemos acumulada de aquellos años y que no pudo ser, para que no te falte nunca".

García, además de compartir en un pantallazo este mensaje, también ha querido reaccionar dándole las gracias por sus bonitas palabras: "Hay veces que vuestro cariño y generosidad me desarma. Gracias, Lili".

El tuit se ha hecho viral con más de un millar de me gusta en las primeras horas y con respuestas en las que también le han dado cariño y ánimo por todo lo que está consiguiendo.