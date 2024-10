La conversación que tiene al volver de fiesta con un taxista le hace reflexionar (y mucho)

El humorista gallego y usuario de TikTok @lucasreyy_ ha compartido en un nuevo vídeo la conversación que tuvo con un taxista en una noche en la que volvía a casa que le dejó estremecido, un sentimiento que lo ha transmitido a los demás.

"Acabo de venir de fiesta y estoy jodido, he venido en taxi para casa, he pagado 20 euros, pero me da igual 20 o 30, he conocido a un taxista", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visualizaciones (y subiendo) en apenas unas horas.

Ha admitido, además, que siempre suele hablar con los taxistas. Con este precisamente empezó a coger mucha confianza y empezó a confesarle cómo estaba siendo su vida. "Me dijo que tiene 63 años y que tiene artrosis y leucemia, se me quedó la cara a cuadros", ha contado.

Esta confesión le cambió mucho la manera de disfrutar la vida, pero sobre todo después del consejo que le dio el taxista: "Disfruta la vida, disfrútala, nunca sabes dónde puedes tenerla. Cuídate, sé feliz". Le bajó hasta el alcohol que había bebido esa noche. Lucas también se despidió de él: "Disfruta la vida, salte de este coche y disfruta la vida".

"Para que veáis que una persona que tiene capacidad de conectar con otra lo hace porque lo siente y quiere, he tenido que parar en la mitad de la carretera a explicar lo que siento ahora mismo", ha expresado. "Muchísimo ánimo, la vida hay que tenerla siempre presente", ha rematado.