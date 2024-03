'La Hierbas' de Aquí no hay quien viva explica qué le pasa años después de aquel papel

The Spanish actress Isabel Ordaz, 2005, Madrid, Spain. (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images).

La actriz Isabel Ordaz, conocida por papeles como 'La hierbas' en la mítica serie española de televisión 'Aquí no hay quien viva', de los directores y hermanos Alberto y Laura Caballero, ha explicado lo que le pasa con la gente años después de su gran papel.

Lo ha hecho en el podcast 'Animales Humanos', publicado en partes en TikTok (@animales_humanos), acumulando más de medio millón de visualizaciones y casi 60.000 'me gusta' y subiendo en apenas unos días.

"Estaba en el teatro de Mejorada del Campo (una casa cultural) y algunos señores ya de unos 40 o 50 años me decían que por qué ya no salgo...", ha explicado. "Hace ya 15 años que no salgo, señor...", ha respondido ella.

También ha vivido momentos en el aeropuerto en el que la saludaban desde el otro extremo y le gritaban: "¡Hierbas! ¡Hierbas", haciéndole gestos con la mano como si estuvieran fumando.

"Eres supuestamente el objeto de deseo pero viene alguien, atascado, pidiendo una foto, y resulta que él sale en primer plano y tú en el fondo", ha manifestado. Entre los más de 200 comentarios hay muchos agradecimientos por su trayectoria como actriz: "Es una pedazo de actriz, como interpreta a 'La Hierbas' es impresionante, no sé por qué no se le ha reconocido más".