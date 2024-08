La importante reflexión de una trabajadora de una pastelería rural asturiana: da para pensar  

Inés es la propietaria de una pequeña pastelería rural asturiana y la autora de un vídeo que debería hacer reflexionar sobre muchas cosas por la actitud que está teniendo la sociedad hoy en día.

"Quiero denunciar a Starbucks porque tengo una pastelería rural en Asturias y esto que están haciendo no es normal. Puedes venir a tomarte un café y un pastel a mi jardín normal", comienza describiendo.

"El otro día un cliente dijo que teníamos que mejorar nuestro servicio de los cafés porque la entrega era lenta y el café malo. Me quedé a cuadro, somos dos personas para atenderlay se monta muchas colas los findes. Una atiende en el mostrador y la otra hace cafés, mete las cosas al horno, sacando cosas, etc ", asegura.

"Y esto es culpa de Starbucks porque tienen muchos camareros y hacen de todo. Esto no es así, no puede haber tantos camareros, eso no pasa en las cafeterías y pastelerías normales. Si tú tienes que esperar 10 minutos para que te ponga el café en la mesa pues qué quieres que te diga, he ido a cafeterías donde solo el café ya tarda en salir 10minutos", comenta.

Ella explica que no hay que quejarse y ha pedido a la población ser comprensivos con los trabajadores: "A veces tardo más en leer una comanda que un capítulo de una serie, con todas las cosas que me piden, que si café con leche, cortado o solo, eso es lo típico, vamos a dejar de pedir tantas cosas porque luego encima te quejas de que si es más corto, más largo". "Un poquito de empatía", remata.