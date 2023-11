La importante respuesta de esta madre después de que su hijo de 9 años le dijera que ser gay está mal

Helena, conocida en redes sociales como @mami.de_tres, ha enviado un importante y muy compartido mensaje después de que su hijo de nueve años le dijera que no quería ser gay para evitar ser señalado por sus compañeros.

"Mi hijo tiene la idea preconcebida de que ser gay está mal. Así de claro os lo digo. Y eso no lo he aprendido en mi casa", afirma tajante.

La creadora de contenido cuenta que un día estaban en el coche cuando le confesó que no quería que le gustaran los chicos. "Me argumentó que no quería porque a un chico que le gustan los chicos es gay y lo señalan y se ríen de él y al chico que le gustan las chicas no", detalla.

Helena, que insiste en que no lo ha oído en casa, afirma que lo ha debido de escuchar en el corrillo de sus amigos, ya sea en el colegio, en las extraescolares o en el parque. "A mí me parece increíble que en pleno siglo XXI y casi en 2024 todavía se siga utilizando la sexualidad de una persona u otra para hacer mofa o hacer burla", opina tajante.

La autora del vídeo reflexiona sobre lo que se dice de que por qué hay que hablar siempre de estos temas. Ella se da la respuesta: "Por esto, porque los niños de nueve años todavía siguen haciendo mofa de la sexualidad de los demás. Por eso hay que normalizarlo más y por eso hay que dejar de poner etiquetas".

"Como él me ha dicho, a los que son gays los señalan, pero a los que son heterosexuales no los señalan. Hay que dejar de poner etiquetas y dejar de decir que ese es el el gordo, esa es la bajita, ese es el movido, el otro es el el antisocial, aquel es el que no habla, aquella es la movida, aquel es el gay y esa otra la lesbiana", sentencia.

Helena finalmente remata diciendo que "hay que dejar a cada uno ser y sentir como sea y lo que sienta y dejar ya de poner etiquetas, que estamos ya en 2023".