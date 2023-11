La invitan a una cena de excompañeros y responde así, pero el mensaje que quería enviar es MUY diferente

La usuaria de X @nosoysoffi ha publicado el mensaje que ha enviado en un grupo de WhatsApp creado para "hacer una cena de reencuentro diez años después" con sus compañeros de colegio.

Además de mostrar la respuesta que ha dado, también ha enseñado cuál le hubiese gustado mandar, ya que no se olvida "del infierno" que le hicieron pasar "la mayoría de ellos".

"No entiendo por qué me tengo que olvidar solo porque hayan pasado diez años. No me olvido, así que no quiero verle la jeta a ninguno", ha asegurado la tuitera.

Este ha sido el mensaje enviado: "Hola chicos. Gracias por meterme. Vivo y trabajo en Asturias, así que lo tengo más complicado. Decidid el día que queráis todos y si estoy por A Coruña voy. Besitos".

Y este el deseado: "Hola chicos. Gracias por meterme. Vivo y trabajo en Asturias, así que no creo que pueda ir, pero no creo que ninguno tuviera ninguna intención e ilusión de verme teniendo en cuenta que la mayoría de vosotros me hicisteis la puta vida imposible los últimos tres años de instituto. Os pueden dar por culo a todos".

Muchos usuarios de la plataforma se han sentido identificados con el relato de la internauta. Es por eso que, además de la multitud de reacciones recibidas, el tuit ha acumulado 7.000 'me gusta' y más de 700 retuits.