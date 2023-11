Critican a una conocida tiktoker por no hablar en catalán con su pareja: su réplica lleva miles de 'me gusta'

La tiktoker Nuria Casas, con más de 1,5 millones de seguidores y 66,7 millones de 'me gusta', ha respondido a un comentario en el que le afeaban que no hablase catalán con su pareja.

"Qué vergüenza. Dos catalanas que se relacionan en castellano. El catalán ha muerto gracias a chusma como vosotros", dice el comentario en cuestión.

"No sé cómo decirte esto. Es peor todavía. Tengo que darte una noticia. Arnau, es muy serio, por nuestra culpa ya no se habla catalán. Has matado la lengua", le ha dicho a su pareja, sentada en el sofá.

El vídeo con su reacción supera los 100.000 'me gusta' en pocas horas y lleva casi un millón de reproducciones.

En otro vídeo, ya hablando en serio, ha explicado que ella habla catalán y que Arnau también, que los dos son catalanes y que ella habla catalán con su madre, con sus hermanos y con la familia de su pareja.

"Te resumo. Entre nuestras familias hablamos catalán de toda la vida pero Arnau y yo, no sabemos por qué, no nos preguntes por qué, no hemos hablado en catalán nunca y llevamos seis años juntos", ha explicado.

Sí que ha contado que al principio hablaban en catalán pero que después, cuando se vieron en persona, empezaron a hablar en castellano hasta hoy.