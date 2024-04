La negociación que ha tenido en Vinted con una holandesa no se ve ni en un mercadillo

Visto en Vinted: esa aplicación de compra-venta de productos de segunda mano en la que pueden suceder de todo por las múltiples conversaciones, algunas más surrealistas que otras y en la que la gente no deja de sorprender.

Este es el caso de @sxdisgrace, que ha publicado un tuit en X, red social conocida antes como Twitter, propiedad en todo caso de Elon Musk, la conversación con una mujer holandesa que quería comprarle una blazer, una chaqueta de estilo más formal de lo habitual.

"Un solo 'me gusta' y como un vuelo a Países Bajos para estrangular a esta mujer", ha dicho con cierta ironía en el tuit, que cuenta ya con más de 9.000 'me gusta' y casi medio millón de reproducciones. Y no es para menos porque, la primera oferta para la chaqueta, que la vendía por 25 euros, ha sido directamente de 15.

La respuesta de la usuaria es oro: "Si quieres te la regalo ya que estamos, la blazer es nueva y no voy a rebajarla". Acto seguido, como si le estuviera haciendo un favor, contesta la compradora: "Entonces 20 euros y lo compro ahora mismo". Rechazado.

Por su buena voluntad, 'Grace' propuso 22 euros y la holandesa, que no se iba a rendir, hizo una contraoferta de un euro menos. "¿Vas en serio?", le pregunta la usuaria, que fue respondida con un "sí" vacilón.

Todo concluyó con una respuesta de aúpa para dar carpetazo al asunto: "Debes ser medio francesa, hija mía, es que no tenéis vergüenza alguna":