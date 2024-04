Se declara "meteoropática" y lamenta que esa palabra no exista en español

La creadora de contenido española conocida como @martaregistrada, que vive desde hace tiempo en Australia, ha hablado sobre una palabra que no se cree que no tenga el español y ha explicado cómo la ha conocido a raíz de una conversación con un amigo italiano.

"Le di los buenos días y me dijo que estaba fatal, que mirase el día y que él siendo tan meteoropático... Y yo me quedé... ¿tan qué?", ha contado al principio del vídeo, que cuenta con más de 40.000 'me gusta'.

Como no conocía esa palabra buscó la palabra en Google pero todos los resultados procedían de Italia. Tras investigar la palabra "meteoro" solo le vinieron los derivados "metereológico, metereológica, meteórolo" pero como tal, "meteoropática" no existía en español.

"No he visto una palabra que defina a aquella persona cuyo ánimo viene determinado por el clima, si los señores de la RAE no están pensando en meterlo será porque están en cosas muy importantes"; ha expresando, comprobando después que la última palabra en ser añadida haya sido "perreo".

Sin embargo, hay algo similar en España. Se acuña el término 'meteorosensible', que define a aquellos pacientes que sufren dolor cuando cambia el tiempo.