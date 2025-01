La sincera confesión de David Castillo sobre su pasado en 'Aída'

El actor David Castillo, famoso por interpretar el papel de Jonathan en la popular serie de Telecinco Aída, ha confesado en el podcast y cuenta de TikTok @aidailustrados lo que supuso para él dar vida a este personaje.

"Al principio era todo un juego y en la adolescencia lo empecé a llevar peor porque yo quería hacer cosas de adolescente. Por ejemplo, yo no iba a clase y empecé a sufrir mucho", comenta.

Además, también reconoce que tiene un dilema respecto a ser actor de éxito desde tan pequeño: "Tengo un dilema, no sé si a mi hijo le dejaría hacer lo que yo hice. No estuve en un ambiente de niños".

"Lo sufrí, es verdad que lo disfruté mucho y me ha hecho estar donde estoy ahora, pero he estado en un ambiente que no sé si es el lugar para un niño", se ha sincerado el actor, que ahora tiene 32 años.