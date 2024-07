La tenista Camila Osorio ve pasar a Rafa Nadal y lo que hace es directamente de medalla de oro

Rafa Nadal ha caído este lunes ante Novak Djokovic en un contundente 6-1 y 6-4 los Juegos Olímpicos de París 2024 en el que, salvo sorpresa mayúscula, es su último partido en la categoría individual en unos Juegos Olímpicos. El manacorí sigue con opciones en dobles junto a Carlos Alcaraz.

Pero la figura de Nadal es tan grande que deportistas de todos los ámbitos se han rendido ante él. Si Sergio Ramos ha sido noticia por cómo ha mandado ánimos al deportista en pleno partido la reacción de la tenista colombiana Camila Osorio cuando lo ha visto pasar por su lado no se queda atrás.

La tenista estaba atendiendo a los medios porque ha pasado hasta la tercera ronda cuando Nadal ha pasado por detrás. Ella se ha apartado, ha puesto cara de sorprendida y después ha dicho: "Hasta luego, amigo". Junto a un gesto con la mano.

"Me saludó lo que pasa que ustedes no lo están viendo. Está como enojadito, no pasa nada", ha dicho en tono de humor la tenista colombiana.