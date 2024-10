Las palabras de Cifuentes sobre el cambio climático provocan la inmediata reacción de Risto

En Todo es Mentira, el programa que presentan Risto Mejide y Marta Flich en Cuatro, han analizado de forma pormenorizada todas las consecuencias de la DANA que ha destrozado la provincia de Valencia y zonas de Albacete y Cuenca.

Durante la tarde ha salido a colación el tema del cambio climático y las palabras de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, han provocado la inmediata reacción del presentador.

"Yo es que no soy negacionista del cambio climático, pero sí que es verdad que hay personas y no sólo ciudadanos de a pie, también científicos, que tienen dudas sobre la incidencia directa. No que el cambio climático no exista, sino la incidencia directa sobre este tipo de fenómenos", ha empezado diciendo Cifuentes.

Y ha proseguido: "Solamente quiero recordar un argumento que se está utilizando: el adelantamiento de las gotas frías como consecuencia directa del cambio climático. He de recordar que la pantanada que hubo en el año 1982 fue en las mismas fechas que esto. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser un poco prudentes. Para poder hacer este tipo de análisis hay que tener muchos más datos, hay que hacer también un análisis un poco más a largo plazo".

Ha sido justo aquí cuando Risto Mejide le ha parado los pies: "Perdóname, Cristina, te tengo que interrumpir. Con todos mis respetos, eh. La Ciencia sólo se rebate con Ciencia. A partir de ahí, si tenemos un científico de esos de los que hablas en el programa que pueda rebatir ese argumento, yo, encantado, lo escucharé. Pero prefiero dejar el tema científico para los científicos".

"Yo también lo prefiero", ha respondido Cifuentes. "Pues ya está, dejémoslo ahí", ha sentenciado Mejide.