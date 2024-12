Le confiesa a su casero de Irlanda que ha roto un macetero y su reacción enamora

El joven creador de contenido y emprendedor @Benyamayr ha publicado un vídeo explicando que su casero de Irlanda ha ido a visitarle a casa y debe explicarle que rompió un macetero. No solo es porque le ha dado vergüenza tener la iniciativa de confesárselo, sino que ha tenido que hacerlo en inglés.

Las palabras elegidas para confesarle al casero el 'incidente' han arrasado, pero más aún ha sido la reacción que ha tenido este, que ha enamorado a miles de personas. "Neil, tengo un problema, cometí un error por la mañana", le ha mencionado en primera instancia.

"Oh, no, ¿qué ha pasado?", le ha preguntado preocupado. Con risa nerviosa, ha empezado el show: "Estaba con mi 'scooter' y 'tsiki' y después 'tutfu' (hizo sonidos), se encendió y se rompió el macetero de la planta, me puse nervioso".

Su primera reacción fue maravillosa, preocupándose por él más que ninguna otra cosa: "¿Estás bien? No tengo ni idea de qué rompiste". Le ha insistido varias veces si él estaba bien y le ha acabado diciendo que no se preocupara, "es solo un macetero, no hay ningún problema, no te preocupes, gracias por decírmelo, lo aprecio".

"Cuídate, no rompas más cosas, jajajaja", ha finalizado al casero, que se ha llevado todos los elogios en los cientos de comentarios que ha generado el vídeo. Halagaron que ambos fueran educados y la honestidad del casero: "No les molesta cuando vas con la verdad, explicando y pidiendo disculpa. Aplicable para muchas situaciones".