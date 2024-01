Le hacen esta consulta para alquilar su casa por Airbnb y su reacción es de cinco estrellas

En una nueva conversación entre arrendador y arrendatario de 'Airbnb', el quesero uruguayo Martin Rosberg publicó en su perfil de X (antes Twitter) la consulta que le hizo Lucas, uno de sus inquilinos.

"Martín, ¿cómo andas? Te quería consultar si se puede coger (tener sexo) dentro de toda la casa y en la piscina. Muchas gracias y aguardo tu mensaje", escribió Lucas por el chat de la aplicación.

La incredulidad de Martin no opacó su respuesta, que ha sido la gota que colma el vaso para llevarse los 4.000 'me gusta' en menos de 24 horas. "No se recomienda tener sexo sobre la cocina eléctrica, en el fragor de la pasión se puede prender y ocasionar quemaduras graves", ha indicado después de saludarle con un "Hola, Lucas" de forma bastante cordial.

"En el baño también está complicado por temas de espacio, en la piscina hay un mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y de irritación vaginal porque el agua perjudica la lubricación natural", le ha expresado, además de que la piscina también se compartían con otras dos casas que se alquilan en verano.

Al final de su respuesta, le ha recomendado acudir a un hotel que hay en la "Avenida General Paz" que tiene un jacuzzi en los que "se cambia el agua entre huéspedes, creo que es una buena opción para la exploración acuática. ¡Saludos!".

Lucas ha puesto la guinda del pastel con su contestación: "Me encanta lo sabio que eres, je. ¿Tú ya has probado la exploración acuática?".