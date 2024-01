Se queja así del precio de una garrafa de aceite de oliva y se lleva una inapelable respuesta

La usuaria de X @andrea_economia ha generado un importante revuelo en la red social de Elon Musk tras compartir el precio de una garrafa de aceite de oliva que ha visto en un supermercado y lanzar una indirecta contra el Gobierno de España.

Ha subido una fotografía de la venta de "aceite oliva intenso" por 45,99 euros, lo que deja el litro a 9,20 euros, según aparece en el etiquetado colocado en la tienda.

La usuaria, mostrando su queja por lo que cuesta el llamado oro verde, no ha dudado en dirigir sus críticas desde su perfil en X contra el Gobierno. "Al menos no gobierna la derecha", ha señalado en un tuit que suma más de 2.000 'me gusta'.

Pero lo que no se esperaba es que una de las respuestas que iba a recibir tendría una repercusión todavía mayor a la de la fotografía y las palabras que había compartido.

El perfil @CapitanApio ha dejado una réplica inapelable. "Hola Andrea: ¿Insinúa usted que si gobernara la derecha se harían políticas comunistas y se intervendría el mercado para evitar las subidas de precios consecuencia del libre mercado?", ha cuestionado.

"Estoy a la espera de su respuesta, gracias", ha sentenciado en uno de los mensajes más compartidos de las últimas horas, con más de 5.000 me gusta.