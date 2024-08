Le cuenta a su madre cuánto ha ganado en 'La ruleta de la suerte' y su reacción es para enmarcar

El creador de contenido Javier Álvarez (@javialvarrez) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok grabando la reacción de su madre al decirle cuánto dinero ha ganado participando en 'La ruleta de la suerte'.

En el vídeo se puede ver como la madre juega con su hijo a intentar adivinar la cantidad que ha ganado, empezando por 1.500, una cifra que se queda lejos del verdadero premio, que han sido 9.875 euros y un kayak.

"Javi, por favor, dímelo que me va a dar algo", "Venga que me va a dar un yuyu" o "¿En serio, más? Dímelo, que los números se me están yendo ya", son algunas de las frases que dice la madre emocionada al ver que se queda corta cada vez que dice una cantidad.

Finalmente, el hijo acaba diciéndole el premio final a su madre, que no cabe en sí de la emoción y la alegría: "Madre mía, si eso es muchísimo dinero Javi", ha concluido la madre entre gritos y saltos mientras abraza a su hijo.

Y parece que la emoción de esta madre es algo contagioso, ya que el vídeo ha arrasado en la red social, consiguiendo más de 4,2 millones de visualizaciones y más de 452.000 me gustas y casi 3.000 comentarios en sólo 48 horas.

En la sección de comentarios, los usuarios han aplaudido la reacción de la madre: "Ayy que graciosa, se ha emocionado y todo"; "Cada vez que me digan que el dinero no da la felicidad les enseñaré este vídeo".