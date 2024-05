Le dejan esta nota en el limpiaparabrisas: parece mentira, pero algunos lo entenderán bien

Los garajes son lugares que carga el diablo. Lo saben bien muchos conductores, especialmente los inexpertos, que ven cómo introducir el coche en espacios a menudo muy reducidos es casi una misión imposible.

Para muchos, además de las complicadas maniobras que se requieren, hay otro problema añadido: en muchas ocasiones las plazas son muy parecidas, de tal forma que a menudo cuesta saber cuál es la propia.

Para solucionarlo, las plazas suelen estar marcadas con números, pero muchas personas se despistan y puede acabar pasando lo que le ha ocurrido a la usuaria de TikTok @lourdesia, que por confusión dejó su coche en la plaza de su vecino.

Ese conductor dejó en el limpiaparabrisas del vehículo de la usuaria una nota que ella misma ha subido a la red social. Aunque parezca poco menos que increíble, todos aquellos que son despistados se sentirán relejados en la situación.

"Perdona, te has equivocado. Esta NO es tu plaza, es la de al lado", se puede leer en el cartel, que @lourdesia ha subido junto al mensaje: "Literal que este tipo de cosas me pasan demasiado. Quiero llorar".

No es el único problema en garajes que últimamente se ha publicado en TikTok. Hace pocos días, la usuaria @carlaaamartiiinez mostró la conversación que tuvo con su padre tras rozar la chapa de la parte superior de una rueda del vehículo.

El hombre sólo hizo dos preguntas: "¿Aparcando dónde? ¿Y el retrovisor?". La usuaria respondió a las dos cuestiones: "En el garaje. El retrovisor bien". Lo que pocos se veían venir era la respuesta del hombre cuando su hija le dijo que el retrovisor no había sufrido daños: "Me refiero a para qué lo tienes".