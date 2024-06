Le dice a su profesor de Física que ha terminado la carrera: su respuesta devuelve la fe en la humanidad 

Las redes sociales, sobre todo en época de elecciones, son un hervidero de odio, bulos, mensajes falsos y faltas de respeto. Por eso, publicaciones como la de @alvarocascales_ sirven para que la gente recupere la fe en la humanidad.

Este joven ha compartido la conversación de WhatsApp que ha mantenido con su profesor de Física del instituto cuando le ha dicho emocionado que ha terminado la carrera.

"Ya soy físico. Me he acordado de ti. Además hoy es la selectividad y yo entré en la carrera de Física sin saber lo que quería hacer sólo porque me gustó mucho tu clase de segundo de bachiller. Y aquí estamos", le ha dicho a su profesor.

"Muchísimas felicidades. Apuntabas maneras y ya lo has conseguido. Ser Físico es de las profesiones más difíciles de las ciencias y haberlo conseguido tan joven te debe llenar de orgullo. Yo así me siento:orgulloso de haber compartido contigo el amor a la ciencia. Enhorabuena, y gracias por el mensaje: me has hecho feliz", le ha respondido también emocionado su profesor.

"Le escribí a mi profesor de Física del insti para decirle que ya había terminado la carrera y se me ha metido algo en el ojo con la respuesta", ha escrito el alumno junto a una foto de la conversación.