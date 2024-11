Le dicen que no puede ir a trabajar por ir así vestido: hay división de opiniones

El creador de contenido @adrr.molina, que cuenta ya con más de 150.000 seguidores, ha publicado un vídeo contando la anécdota en la que desde su trabajo, en el que tiene la función de "comunnity manager", no le han dejado ir si iba vestido tal y como ha enseñado.

"Voy hoy a trabajar y me dicen que no puedo ir así vestido, juzgad por vosotros mismos", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado casi medio millón de visualizaciones y más de 40.000 'me gusta' en apenas unos días.

Ha enseñado su 'outfit': "Una camiseta normal, un pantalón de traje y zapatos. Formal e informal, ¿no? Pues me dice que la camiseta parecía de 'Trump supporter'". Incluso ha entendido que con la camiseta ha podido arriesgarse un poco, pero al preguntarle por los pantalones, ha sido incluso peor.

"No, no, es demasiado vistoso", le han respondido, añadiendo que también le recomendaron que se fijara en cómo van los demás compañeros de la oficina para copiarlo un poco. "Yo no tengo nada en contra de ti, pero, ¿por qué lo tienes tú en contra mía? Déjame ir como yo quiera.

"No me valen excusas de que es una oficina, estoy en prácticas y el motivo por el que me han contratado es porque querían darle una vuelta más juvenil a las redes sociales, por lo que no me vale", ha rematado. Ha cosechado casi 1.000 comentarios con división de opiniones.

Por un lado, los usuarios que han opinado que no se debería ir a una oficina con "una camiseta y unos pantalones granate". Por otro, los que han defendido que se debería ir vestido "como te dé la absoluta gana", respetando ciertos límites.