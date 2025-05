Pedro Piqueras deja bien claro lo que piensa de Sara Carbonero y los comentarios se multiplican

El periodista Pedro Piqueras se ha pronunciado en unos términos muy rotundos sobre Sara Carbonero y ha contado una anécdota en una cena con ella que está provocando una multitud de comentarios.

En una entrevista en Lo que tú digas podcast, Piqueras asegura que, en su opinión, Carbonero "es un caso paradigmático".

"Sara Carbonero era una mujer bellísima. La veía en La Sexta que estaba haciendo deportes y dije: Qué mujer tan guapa, realmente, qué forma de estar en la cámara. Y dije: me gustaría escucharle la voz. Oí la voz y tiene una voz portentosa. Es un animal televisivo", afirma el presentador.

"Yo le voy a llamar para lo que estaba haciendo allí, deportes, en mi cadena. Se lo propuse a mi jefe, Paolo Vasile. Y me dijo: bueno, sí, inténtalo... pero me dio una cantidad irrisoria. Y le dije: 'Vasile, vamos a cenar con esta mujer. Quiero que la conozcas, nada más", relata.

"Y en un momento en que ella se fue me dijo Paolo: 'Es la mujer más bella que he visto en mi vida'. Y me dijo: 'Bueno, vamos a subirle la cantidad'. Claro, así sí", subraya.

"Digo lo de bellísima porque es lo que peor le vino a ella porque todo el mundo le atacó por ser tan guapa. Ella no tenía culpa de ser tan guapa. Pero yo creo que era una profesional extraordinaria", insiste.

En los comentarios, una persona dice: "Es la mujer más bella que he visto en mi vida, vamos a subir la cantidad, increíble que les parezca tan normal contar esto". Y muchos responden: "Te quedas en la espuma. Está criticando justo eso. Está contando que ese fue el problema por el que a pesar de su profesionalidad, ser tan guapa le vino mal".

"Primero se fija en la belleza y luego si es no buena periodista da igual. Lo principal que sea guapa. Machismo de sociedad", apunta otro.