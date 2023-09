Le dicen a un venezolano que España está igual que Venezuela y su respuesta es inapelable

Hay una crítica muy recurrente a España desde hace unos años de parte de aquellas personas que comparan a este país con Venezuela. Ahora, el usuario de TikTok @aliriocardona218, venezolano que vive en España, ha dado una contundente respuesta a esa tesis.

Todo ello después de que un usuario afirmarse que España está igual que Venezuela. "Es igual a Venezuela pero, ¿en qué sentido?", empieza preguntando.

"Yo me imagino los paisajes que tiene España, que tiene paisajes bien hermosos, playas hermosas. Ahí sí se parece a Venezuela", deja claro. A partir de ahí, matiza: "Pero si nos vamos a la seguridad, al transporte, a la educación, a la calidad de vida, a la estabilidad, a lo más importante de la vida, no se parece en nada".

"Venezuela hace 15 o 20 años atrás, 30 años atrás, era Venezuela, pero ya lastimosamente no podemos vender a Venezuela ni compararlo con un país como España", deja claro.

"Lamento mucho decirte eso, soy venezolano, amo mucho a Venezuela, me gustaría algún día volver a Venezuela, pero no como está ahora, hecha pedazos. Me gustaría ir a una Venezuela que esté al nivel por lo menos de España", prosigue.

Lo que él quiere, según subraya, es que en Venezuela haya estabilidad laboral, salud, que todo funcione, que el transporte sea una excelencia, que haya poder adquisitivo, que la educación funcione a la perfección".

"Ahí es donde yo quisiera ir a Venezuela, pero el resto no vale la pena. Así que eso que me comentas no tiene ni pies ni cabeza, de todas maneras te deseo lo mejor del mundo, suerte y éxito", zanja.