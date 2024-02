Le envían un mensaje chantajeándole en el carnaval de Tenerife: esta es su reacción

El farmacéutico y creador de contenido en TikTok @farmaceuticofernandez ha publicado un vídeo en el que confiesa que una persona le ha escrito al día siguiente de los carnavales de Tenerife intentándole chantajear.

Su fama en las redes le han catapultado a ser uno de los farmacéuticos más virales del momento, cosa que el intento de chantajista quiso aprovechar, pero no le ha salido bien la jugada.

"Esta mañana me he levantado y tenía un mensaje de un chico que me grabó haciendo pis en... el sitio de hacer pis, y me pedía un Bizum a cambio de no publicarlo", ha empeado explicando en el vídeo, que ya cuenta con más de 240.000 reproducciones y 25.000 'me gusta'.

Ha afirmado que no lo publica él porque cree que no hay ningún interés en verle orinar. "Pero sí que os confirmo que yo también hago pis y que cuando tengo muchas ganas me da muchas satisfacción", ha explicado, ya que en el vídeo, según él, se le ve con cara de alivio cuando termina de ir al baño.

"Menos mal, no podía más, la orinoterapia me sienta fenomenal", ha concluido con ironía. Algunos usuarios se han visto sorprendidos por lo que es capaz de hacer la gente: "Si es que ni privacidad se puede tener ahora".