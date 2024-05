Trabaja de cara al público en España y está harta de que los franceses le hagan siempre esto

La tiktoker @gabrielabello19 trabaja de cara al público en España y ha aprovechado un descanso en su trabajo para contar lo que le ocurre siempre que le toca atender a personas de Francia.

"Me gustaría saber en qué mundo viven los franceses", ha dicho gritando antes de contar que cuando atiende un francés siempre le piden que hable en francés en lugar de ellos intentar hablar en español o por lo menos en inglés.

"Te voy a atender y digo 'Hola'. No me entiende. Castellá, catalá, inglés... no, french. Okey, si tú hablas french yo no, pero no importa", ha añadido. Eso sí, lo que no soporta es que encima le pregunten por qué no habla francés.

Dice que ella quisiera hablar en francés pero no lo hace y se pregunta por qué a los franceses no les parece normal que ella esté en España y no hable francés: "En qué mundo.... no es la primera vez que me pasa".

Por último ha añadido igual de indignada: "Los franceses siempre quieren que les hable en francés y yo no vivo en Francia, vivo en España, además es que el francés no se habla en todas partes".