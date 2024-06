Le metieron en la cárcel por error y lo que vivió da para una película de comedia

El usuario de TikTok @rriibaa ha publicado la historia de cuando encarcelaron por error a su abuelo. Todo ha sido narrado por el protagonista de la historia, que ha comenzado sin poder evitar reirse antes de comentar a relatar la acédota.

"¿Por qué te metieron en la cárcel?", le ha preguntado el anieto a su abuelo, acumulando más de 60.000 reproducciones. Este le ha respondido que fue, efectivamente, por un error, pero por uno cometido por una empresa de la península.

"Me detuvieron en un hotel de Madrid para llevarme al talego, aunque no me llevaron esposado porque vieron que tenía cara de buena persona, pero podían haberlo hecho", ha explicado.

Luego ha explicado que durmió en el calabozo y que se pasó la noche llorando, hasta que los inspectores, al verle tan mal, le dieron un bocadillo para comer. "La puerta del talego no me la cerraron, sino que la dejaron abierta. Eso fue en la Puerta del Sol", ha afirmado.

Al final, el usuario @rriibaa ha afirmado que se dieron cuenta de que fue un error y lo liberaron del calabozo. "Pero el susto se lo llevó", ha rematado.