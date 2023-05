Lo que le ocurre al comprar un KitKat tiene loco a Tik Tok

La usuaria de Tik Tok @lordkeely está arrasando con un vídeo de escasos 15 segundos, pero que han maravillado a toda la red social al contar lo que le pasó cuando se compró un KitKat. Su éxito ha sido tal que hasta la propia marca ha respondido.

En el vídeo la usuaria se queja de que el KitKat no tiene la galleta que hay por dentro del chocolate. "Hay Kit pero no Kat", ha afirmado la joven, mientras iba partiendo la chocolatina mostrando que, efectivamente, no hay relleno.

El vídeo lleva ya más de 3,9 millones de reproducciones y ha superado los 320.000 me gusta en los escasos días que lleva en la red.

"¡Oh querida! Permítanos compensarte para que la próxima vez que tenga un descanso, tenga todo el Kit y el Kat", le ha contestado la cuenta oficial de la marca de chocolatinas, una de las más conocidas a nivel internacional.

Efectivamente, la empresa ha cumplido su palabra y le ha entrega de una nevera con multitud de kitkats de todos los sabores y formas.