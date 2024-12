Le 'pilla' un radar de tráfico en Alemania y atención a la foto que prueba la infracción

El conocido médico y técnico en sexología Rafael Zafra (@sexologiaconrafa), un español que vive en Berlín, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok enseñado la fotografía que le ha hecho un radar de tráfico por superar el límite de velocidad permitido.

"Vale, estoy flipando porque me acaba de llegar una multa y yo no sé si esto pasa en España porque nunca me han multado por exceso de velocidad, pero el otro día me saltó un radar y quiero enseñaros la foto de prueba que adjuntan", ha comenzado el tiktoker.

En concreto, el divulgador ha explicado que la multa se debe a que iba circulando a 50 kilómetros por hora por una zona en la que el máximo era de 30, y ha enseñado mientras se partía de risa la imagen que ha capado el radar.

En la fotografía, se puede apreciar a la perfección la cara seria del creador de contenido mientras conduce, lo que refleja sin lugar a dudas que, efectivamente, es él quien comete la infracción.

"Y es que encima te ponen un formulario que tienes que rellenar para decir si efectivamente eres tú el de la foto o no. Y cómo voy a decir que no soy yo el de la foto, se me cae la cara de vergüenza", ha manifestado el tiktoker. "Hostia, qué feo. Pues nada gente, a pagar", ha concluido Rafa.

"Las caras Juan, las caras"; "La foto más cara de la historia"; "Es verdad, ¡la foto no te favorece! Porque eres guapísimo", han comentado algunos de los usuarios de la red social.