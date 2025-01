Le ponen este acertijo en una entrevista de trabajo y provoca cientos de reacciones

El acertijo que una empresa ha puesto a un candidato en una entrevista de trabajo está trayendo cola, con cientos de reacciones y algunos usuarios convencidos de que saben la respuesta correcta.

"El otro día fui a una entrevista de trabajo y me hicieron un acertijo, y la verdad cuando me dijo la respuesta, casi me vuela la cabeza. A ver si vosotros lo sacáis", ha escrito en la red social Threads el usuario jorgiss.fer.

El acertijo en cuestión dice: "¿Qué lugar de España te sugieren estas letras teniendo en cuenta que la pista es la 'k' pequeña?". Y lo que se ven son precisamente tres 'k', cada una de menor tamaño que la anterior, y la más pequeña rodeada por un círculo.

"Pues con los nervios me quedé en blanco y yo dije País Vasco, porque el euskera utiliza muchas 'K' en sus palabras… BizKaia… BaraKaldo… no se fue lo primero que se me vino a la cabeza. Yo creo que no buscaban la respuesta correcta, sino una persona resolutiva", explica el usuario.

En las respuestas hay una solución que se ve como correcta mayoritariamente: Se trataría de Menorca (menor K). Aunque hay quien ve fallos en eso: "Pues si es Menorca falta una isla porque son Mallorca, Menorca, Cabrera, Ibiza y Formentera".

"A mí me gustaría q los reclutadores en las entrevistas hicieran preguntas normales. No creo que saquen nada de la personalidad o de si vas a ser responsable en tu trabajo con chorradas de preguntas", dice otra persona.