Un experto tiene clara su opinión sobre la polémica con los roscones de nata: es demoledor

Muchos usuarios le han pedido al creador de contenido @pez.salvaje, experto en repostería y gastronomía con más de 645.000 seguidores en TikTok, una opinión sobre la polémica que afecta a los roscones con nata.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El Gobierno balear ha multado a las cadenas de supermercados Lidl, Aldi, Dia y al fabricante Aserceli por vender roscones de Reyes “fraudulentamente” rellenos de nata. Ha señalado que Mercadona se ha librado porque en el etiquetado pone que el roscón está lleno de "n".

Sobre este tipo de natas ha comentado en realidad es una especie de grasa hidrogenada: "Un roscón relleno de nata si no está en la nevera no está relleno de nata. Lo normal es que hagas el roscón hoy, lo rellenes y lo vendas".

"Si es de ayer, casi por los pelos, la nata no se puede ver", ha explicado antes de decir que lo que hacen estos supermercados es hacer los roscones varios meses antes con esta nata que no es nata para congelarlos y sacarlos después en diciembre.

Para este experto el problema está en que estos roscones tienen "un montonazo de calorías" porque no es una nata normal. En su experiencia como pastelero, donde trabajó durante 12 años, alguien quiso probar esta nata que no necesita frío y la cosa no cuajó porque ese relleno "daba un asco que no veas".

Para acabar ha comentado está a favor de la multa y que debería ser con carácter retroactivo.