Belén Esteban empieza diciendo que ella no habla de política y acaba soltando todo esto

La televisiva Belén Esteban ha ofrecido una entrevista publicada este domingo en El País en la que ha hablado de su regreso a las pantallas digital con el programa heredero de Sálvame, Ni que fuéramos Shhh.

"Yo vivo en un pueblo que se llama Paracuellos [Madrid], donde soy superfeliz, y hablo con todo el mundo. Pues el otro día me dijo un chico de Canadá que vive allí, y juro que es verídico, me dijo que empezó a aprender español con mi programa, y parece una tontería, pero es verdad", ha relatado.

Pero, en la parte final de la entrevista, le han preguntado a Belén Esteban sobre su opinión sobre la situación política actual en España. Algo a lo que ha contestado de forma tajante: "De política he decidido que ya no hablo porque no me ha venido bien, según está todo".

La cosa no quedó ahí y la televisiva ha acabado hablando sin ningún tipo de tapujo sobre lo que está viendo en la calle. "Pues mira, me saca de quicio que se peleen entre ellos y no hagan nada por el país", ha señalado.

"En vez de llegar a un acuerdo y mirar por esas familias desempleadas, que no pueden comprar los uniformes del colegio, ni pagar esas subidas del aceite, de la luz, del agua, de esos recibos de basura que parece que tienes un hipermercado en casa, coño, con la factura que te viene", ha asegurado.

Belén Esteban ha terminado reiterando que, pese a soltar todo eso, ella de política no quiere hablar. "No me conviene", ha sentenciado.