Lío en la red tras decir que una chica no es capaz de hacer esto y por qué: ELLA lo hace y sentencia

La creadora de contenido y amante del fútbol Mercedes Roa es muy conocida en redes sociales (@mercedesroa) por publicar vídeos haciendo trucos con un balón. Uno de los últimos ha dado mucho de qué hablar, tanto en TikTok como en X.

Y es que un usuario ha puesto en duda la veracidad del vídeo alegando que "si un hombre, que tiene más fuerza, es un difícil que lo haga", no es posible que ella haya conseguido encestar un balón en una canasta de baloncesto con un movimiento de piernas y empujándolo con la planta del pie.

En la publicación del susodicho, además del que hace este polémico discurso, aparece un joven intentando meter el balón de la misma manera que Mercedes para 'demostrar' que, como este no lo ha hecho, la joven no ha podido ser tampoco capaz de hacerlo.

"Lo peor es que el argumento sea que un hombre es más fuerte y no puede, por lo que, el vídeo (de ella) está editado", ha escrito indignada la usuaria de X @MerGarza, quién ha divulgado ambos vídeos en la plataforma.

También la propia Mercedes ha querido responder a la acusación: "En efecto, NO está editado. Lo sé hacer y he hecho canastas más difíciles y trucos más complejos. No me enfada que digan que son editados porque eso quiere decir que soy tan buena que piensan eso".

Sin embargo, sí le molesta que "no se dan cuenta de que hay un montón de esfuerzo y de trabajo detrás" de todo lo que hace, ya que lleva "años practicando". Y no, "no cualquiera que lo intente de la noche a la mañana puede lograr estas cosas, pero si hay decisión, disciplina y te gusta mucho, se puede lograr".

Para terminar, ha advertido que esto solo es posible "si te quitas los prejuicios de la cabeza", en referencia a la idea de que una mujer no puede ser tan buena como un hombre con el balón. Y todo ello lo ha dicho aportando la grabación todavía más extendida, donde se puede comprobar la originalidad de la misma.